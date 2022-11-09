CNN: Большинство избирателей в США выступили против второго президентского срока Байдена

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Большинство избирателей, проголосовавших на промежуточных выборах в США, не хотели бы, чтобы президент Штатов Джо Байден выдвигался на второй срок в 2024 году, сообщила в среду, 9 ноября, телекомпания CNN со ссылкой на данные экзитполов.

Против выдвижения Байдена на второй срок высказались в общей сложности более чем две трети избирателей. Среди сторонников республиканцев такого мнения придерживаются 9 из 10 избирателей, среди независимых избирателей — 7 из 10, среди демократов — примерно 4 из 10.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 9 ноября по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».