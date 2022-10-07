«Это вообще возможно?»: Маск назвал Байдена слишком старым для второго срока

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Нынешний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск.

— Может быть, расстояние в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но в два поколения? В тот момент, когда у вас есть правнуки, я не знаю, насколько вы связаны с людьми? Возможно ли это вообще? — задался вопросом миллиардер.

До этого Маск активно поддерживал демократов, однако сейчас его симпатии переместились на сторону Республиканской партии. Фигура пожилого президента также сильно повиляла на перемену взглядов предпринимателя, передает РИА Новости.

Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Сторонники президента уже не раз заявляли, что президент вновь примет участие в выборах.

Однако глава государства до этого еще ни разу официально не высказывался на этот счет. Поведение американского лидера все чаще становится предметом критики и насмешек со стороны граждан США.

Так, в конце сентября Байден в ходе конференции обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которая скончалась в августе. После этого одна из журналисток попросила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировать странное поведение президента США. Представитель Белого дома резко осадила журналистку, заявив, что сейчас не ее очередь задавать вопрос.