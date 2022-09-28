Пресс-секретарь отказалась отвечать, почему Байден разговаривает с мертвыми

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Недавно американский президент Джо Байден на конференции обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв, что та умерла еще в августе. Одна из журналисток попросила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировать странное поведение Байдена.

— Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся, — заявила она.

Однако представитель Белого дома резко осадила журналистку, заявив, что сейчас не ее очередь задавать вопрос. Позднее Жан-Пьер все же рассказала, что Байден позвал покойную Валорски, потому что «постоянно думает о ней», передает РИА Новости.

Пожилой президент США все чаще попадает в неловкие ситуации. Так, в июле Байден во время поездки в Израиль оговорился, призвав сохранить в памяти «честь Холокоста». Он сделал данное заявление в ходе выступления возле Музея памяти жертв Холокоста Яд Вашем. После этого президент в сопровождении лидеров израильского государства зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими Холокост.

До этого американский президент оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, ведя разговор о расширении НАТО. Двумя днями ранее он назвал в беседе с премьер-министром Испании Педро Санчесом НАТО угрозой. Однако он тут же поправился и уточнил, что имел в виду совместную борьбу членов альянса с угрозами со стороны Востока.