Байден призвал сохранить «честь холокоста» во время речи в Израиле

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Президент США Джо Байден во время поездки в Израиль оговорился, призвав сохранить в памяти «честь холокоста».

— Мы должны всегда хранить в памяти правду о чести холокоста… об ужасах холокоста… и чтить память тех, кого мы потеряли, — сказал глава государства.

Лидер сделал данное заявление в ходе выступления возле музея памяти жертв холокоста Яд Вашем. После этого Байден в сопровождении лидеров израильского государства зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост, передает РИА Новости.

30 июня Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, ведя разговор о расширении НАТО. Двумя днями ранее он назвал в беседе с премьер-министром Испании Педро Санчесом НАТО угрозой. Однако он тут же поправился и уточнил, что имел в виду совместную борьбу членов альянса с угрозами со стороны Востока.

Он также неудачно подшутил над инвалидами. Американский лидер призвал паралимпийцев не прыгать во время фотосессии.

Также он однажды перепутал Россию и Украину в ходе официального выступления на заводе в американском штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые впоследствии отправляются на Украину.