«Не прыгайте»: Байден неудачно пошутил над параолимпийцами

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден во время фотосессии с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, неудачно пошутил. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 5 мая.

Байден и его жена Джилл устроили в среду, 4 мая, торжественный прием спортсменам из национальной олимпийской сборной, участвовавшим в летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022-го в Пекине. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Белого дома. В конце встречи все выстроились для совместной фотографии.

Вдруг, Байден сначала громко выкрикнул: «Не надо прыгать!». А затем президент подсказал стоящей рядом спортсменке, в какой стороне фотограф. После этих комментариев звук у записи временно отключили, передает РИА Новости.

До этого Байден перепутал Россию и Украину в ходе официального выступления на заводе в американском штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые впоследствии отправляются на Украину.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что нынешняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.