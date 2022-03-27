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Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту и потерял доверие НАТО

Полина Долганова

В мире
Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту и потерял доверие НАТО
Фото: Whitehouse

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а глава США Джо Байден лично убил «американскую мечту».

— Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев, — заявил Трамп.

По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

Трамп также отметил, что происходящее на Украине связано с провалами США в Афганистане. Он добавил, что НАТО не испытывает доверия к американскому правительству.

В свою очередь, лидер Китая Си Цзиньпин, по мнению Трампа, сделает выводы о руководстве Штатов и реализует свои планы в Тайване, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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