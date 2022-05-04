Байден перепутал Россию с Украиной в своей официальной речи

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Президент Соединенных Штатов перепутал Россию и Украину в ходе официального выступления на заводе в американском штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые впоследствии отправляются на Украину.

— Прежде, чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова, — заявил глава Белого дома.

В ходе своего выступления американский лидер назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается один раз за шесть-восемь поколений, а также призвал конгрессменов США как можно скорее утвердить дополнительную помощь Киеву, пишет РИА Новости.

На минувшей неделе президент США объявил, что направил в конгресс специальный запрос о выделении дополнительного финансирования на поддержку Украины в размере 33 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на помощь Киеву в гуманитарной, оборонной сферах, а также в области безопасности.

Байден вправе выделить Киеву вооружений еще на 250 миллионов долларов, для расширения поставок Конгресс США обязан санкционировать дополнительное финансирование