У Белого дома осталось 250 миллионов долларов на помощь Киеву

Фото: Whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Киеву вооружений еще на 250 миллионов долларов, для расширения поставок конгресс США обязан санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Она напомнила, что Вашингтон накануне выделил 3,5 миллиона долларов на военную помощь Украине. Теперь, по словам Псаки, у Белого дома на эти цели осталось 250 миллионов в американской валюте.

— Мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию, — заявила Псаки в ходе регулярного брифинга.

Штаты передают Киеву вооружение и боеприпасы из запасов Пентагона. Военная помощь включает артиллерийские установки, бронетранспортеры и беспилотники. В поставках, помимо США, участвуют еще три десятка государств, пишет РИА Новости.

В четверг, 28 апреля, появилась информация, что Белый дом намерен запросить у Конгресса США еще 33 миллиарда долларов на оказание поддержки Украине. Запрошенное финансирование включает 8,5 миллиарда долларов на восстановление экономики и три миллиарда — на гуманитарные цели.