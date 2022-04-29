У Белого дома осталось 250 миллионов долларов на помощь Киеву
Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Киеву вооружений еще на 250 миллионов долларов, для расширения поставок конгресс США обязан санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
Она напомнила, что Вашингтон накануне выделил 3,5 миллиона долларов на военную помощь Украине. Теперь, по словам Псаки, у Белого дома на эти цели осталось 250 миллионов в американской валюте.
— Мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию, — заявила Псаки в ходе регулярного брифинга.
Штаты передают Киеву вооружение и боеприпасы из запасов Пентагона. Военная помощь включает артиллерийские установки, бронетранспортеры и беспилотники. В поставках, помимо США, участвуют еще три десятка государств, пишет РИА Новости.
В четверг, 28 апреля, появилась информация, что Белый дом намерен запросить у Конгресса США еще 33 миллиарда долларов на оказание поддержки Украине. Запрошенное финансирование включает 8,5 миллиарда долларов на восстановление экономики и три миллиарда — на гуманитарные цели.