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«Украине придет хана»: чем президентские выборы в США 2024 года обернутся для Незалежной

Илья Ашуров

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«Украине придет хана»: чем президентские выборы в США 2024 года обернутся для Незалежной
Фото: shutterstock

В 2024 году в США состоятся президентские выборы. В американской прессе уже высказали мнение, что их исход определит судьбу Украины. Чем выборы в США могут обернуться для Незалежной, «Вечерней Москве» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По его словам, и демократы, и республиканцы используют конфликт на Украине как инструмент внутренней политической борьбы. Каждая из партий «делает пугало из своего оппонента».

— Например, демократы активно внушают электорату, что в случае победы республиканцев Украине придет хана. Но проблема в том, что до президентских выборов еще надо дожить. Вполне возможно, что украинское государство не доживет до 2024 года, — отмечает собеседник «ВМ».

Один из «рупоров демпартии» — газета Washington Post (WP). В недавней публикации издания приводится такое мнение:

— Будущие обязательства Вашингтона (в отношении Киева — прим. «ВМ») могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году.

Между тем примерно такая же риторика наблюдалась в американских СМИ перед промежуточными выборами в Конгресс, состоявшимися в ноябре прошлого года. Победа республиканцев приравнивалась к сокращению военной помощи Украине. Но даже после того как «слоны» (так в США называют республиканцев — прим. «ВМ») получили большинство в палате представителей, они продолжили проводить политику «поддержки Украины».

— За выделение военной помощи Украине по-прежнему голосуют и демократы, и республиканцы. То есть в этом вопросе они проводят единую политику. Разве что «слоны» выступают за дополнительный контроль расходов, — пояснил Рогулев.

Собеседник «ВМ» также добавил: представление о том, что политика республиканцев в отношении России отличается «большей сдержанностью», не соответствует реальному положению дел.

— При Дональде Трампе (президент США в 2017–2021 годах — прим. «ВМ») вводилось гораздо больше санкций в отношении России. Другое дело, что у Трампа было иное отношение к военному вмешательству США. Однако это к России это не имело никакого отношения, — заключил американист.

Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп уже заявил о своем намерении участвовать в них.

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