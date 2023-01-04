«Слоны» раскололись: почему в США впервые за 100 лет не смогли избрать спикера Конгресса

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Впервые за сто лет конгрессмены не смогли избрать спикера палаты представителей с первой попытки. Что это означает и что было после самых долгих в истории США выборов спикера Конгресса — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

В нижней палате американского парламента — палате представителей — 3 января прошло голосование, в ходе которого должны были избрать спикера.

Основным претендентом на должность считался республиканец Кевин Маккарти. Однако ему не удалось получить необходимое большинство голосов — 218. Все из-за того, что часть его однопартийцев отдала голоса второму кандидату от партии — Джиму Джордану.

В итоге после второй попытки избрать спикера голоса распределились следующим образом:

Кевин Маккарти (республиканец) — 203 голоса;

Хаким Джеффрис (демократ) — 212 голосов (демократы проголосовали за своего кандидата единогласно);

Джим Джордан (республиканец) — 19 голосов.

В Конгрессе нынешнего созыва республиканцы имеют большинство — 222 места из 435. Чтобы избрать своего спикера, им необходимо достичь консенсуса внутри партии. Выборы спикера будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов.

Когда такое было еще

В последний раз конгрессменам не удавалось избрать спикера с первой попытки в 1923 году. Всего же в истории США подобное было 14 раз.

Спикер палаты представителей — важная должность. Избранный на нее человек не только руководит работой одного из главных законодательных органов, но и может влиять на формирование комитетов Конгресса.

Каждая партия стремится, чтобы именно ее представитель возглавил палату. Однако были случаи, когда избрать спикера не удавалось в течение продолжительного времени.

Самый известный и «длительный» из них был в 1855 году, когда выбирали спикера для Конгресса 34-го созыва. Среди американских парламентариев произошел раскол по вопросам, связанным с отменой рабства и изменением миграционной политики. В итоге им потребовались два месяца и 133 попытки, чтобы избрать спикера.

Через шесть лет после этого в США разразилась гражданская война.

Что означает нынешняя ситуация

Опрошенные «ВМ» эксперты уверены, что происходящее указывает на раскол внутри Республиканской партии.

— Обычно победившая на выборах партия спокойно выбирает своего лидера в палате представителей. Но в партии «слонов» нет единства. Так что, действительно, можно говорить о расколе, только не в Конгрессе, а в Республиканской партии, — объяснил «ВМ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Похожего мнения придерживается и политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, консервативное крыло Республиканской партии не устраивает кандидатура Кевина Маккарти. Правые республиканцы хотят «продавить» на должность Джима Джордана.

— Правое крыло партии продавливает свою повестку, — говорит Дробницкий. — Такое уже было в 2015 году, когда Маккарти также прокатили и спикером стал Пол Райан. Просто тогда смогли договориться до голосования. Сейчас же ситуация повторяется, но в более драматических декорациях.

Джордан — политик-популист трампистского толка, отмечает Дробницкий. Именно вокруг него решила объединиться оппозиция внутри Республиканской партии. Шанс избраться у него есть.