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«Слоны» проиграли выборы в Сенат. Как теперь изменится политика США

Илья Ашуров

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«Слоны» проиграли выборы в Сенат. Как теперь изменится политика США
Фото: shutterstock

Официальных результатов выборов в Конгресс США пока нет, но ведущие американские СМИ уже назвали победителей. По итогам промежуточных выборов в США республиканцам удалось получить большинство мест в палате представителей. Однако сенат по-прежнему остается за демократами. Как в связи с этим изменится американская политика в отношении России — в материале «Вечерней Москвы».

Провал «красной волны»

На этой неделе американцы проголосовали за членов Конгресса США — высшего законодательного органа страны. Он состоит из двух палат:

  • Палата представителей (нижняя) — в ней заседают 435 конгрессменов, которых избирают на двухлетний срок. Их задача — предлагать и проводить законопроекты.
  • Сенат (верхняя) — здесь работает сто сенаторов, их мандат длится шесть лет. Обязанность сенаторов — одобрить или заблокировать предложенный конгрессменами законопроект.

Последние два года большинство в обеих палатах Конгресса было за демократами. Они беспрепятственно проводили все инициативы президента Джо Байдена.

Перед нынешними выборами почти все соцопросы прочили республиканцам большинство в обеих палатах Конгресса. Однако «красной волны» (красный — цвет республиканцев) не случилось.

Результаты выборов

Официальных итогов выборов в Конгресс США пока нет. Однако ведущие американские СМИ уже назвали победителей, так как с учетом подсчитанных голосов исход предрешен.

По данным телеканалов NBC, CNN и Fox News, демократам удалось набрать 50 мест в сенате и сохранить над ним контроль (при равенстве в верхней палате демократы получают дополнительный голос от вице-президента Камалы Харрис — прим. «ВМ»). При этом нижняя палата переходит под контроль республиканцев, которые все же смогли перешагнуть необходимый для большинства порог в 218 мандатов.

Таким образом места в Конгрессе распределятся следующим образом:

  • Сенат: демократы — 50, республиканцы — 49. Судьба еще одного мандата из штата Джорджия, где назначены дополнительные выборы, определится в начале декабря, однако положение дел это не изменит.
  • Палата представителей: демократы — 216, республиканцы — 219.

Избранный от демпартии президент Джо Байден уже заявил, что доволен результатом промежуточных выборов.

— Мы снова получили большинство (в сенате — прим. «ВМ»). Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии. Мы довольны тем, как обстоят дела, — сказал он 13 ноября.

Что изменится

Республиканцы считают результаты выборов провальными. Члены их партии открыто говорят о том, что она нуждается в перестройке. А сенатор-республиканец от штата Миссури Джошуа Хоули и вовсе написал, что «Республиканская партия мертва».

Что означает поражение республиканцев на практике? Для ответа на этот вопрос важно понять, какую роль в политическом механизме Штатов играет каждая из палат Конгресса.

— Разделение функций между палатами Конгресса очень важно, — объясняет «ВМ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. — Например, всеми финансовыми вопросами — бюджет, расходы, доходы, налоги и прочее — ведает палата представителей, сенат же их только обсуждает. А вот во внешней политике сенат может сыграть большую роль.

Таким образом, президенту США Джо Байдену будет сложнее проводить нужные ему «финансовые» инициативы через палату представителей, в том числе и траты, связанные с поддержкой Украины.

— Если в палате встанет вопрос о сокращении расходов, Украина может пострадать. Потому что республиканцев украинские дела заботить сильно не будут. В первую очередь их волнуют американские проблемы, — говорит собеседник «ВМ».

Однако глобальных изменений американского внешнеполитического курса, в том числе и отношений с Россией, ожидать не стоит, подчеркивает эксперт. По конституции США внешней политикой занимаются президент, его администрация, Госдепартамент и прочие министерства. В этом смысле ничего не изменилось.

Что говорили республиканцы перед выборами

В ходе предвыборной кампании «слоны» неоднократно сигнализировали, что в случае победы будут выступать против повестки Джо Байдена. Возможные шаги республиканцев в случае их победы выделяла газета The Washington Post (WP):

  • Прекратят расследование нападения на Капитолий, которое 6 января 2021 года учинили сторонники Дональда Трампа;
  • Начнут разбирательство в отношении администрации Байдена и его сына Хантера;
  • Сократят расходы посредством ограничения военной помощи Украине.

Последний пункт не раз артикулировался в прессе. Так, лидер фракции республиканцев в палате представителей Кевин Маккарт заявил следующее:

— Я думаю, что люди столкнутся с рецессией, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Есть вещи, которые (Белый дом — прим. «ВМ») не делают внутри страны. Украина важна, но в то же время она не может быть единственным делом, которым они занимаются, и на это нельзя давать карт-бланш.

Кандидат в сенат от штата Огайо Джей Ди Вэнс и вовсе сказал, что Штаты должны «остановить поток денег на Украину». По его словам, Америка не в состоянии «финансировать длительный военный конфликт», который все меньше влияет на ситуацию в ней самой.

Судя по последним опросам, американцев действительно волнует положение дел в собственной стране, а не конфликт на Украине. Так, по данным исследования Ipsos, среди наиболее важных для населения США проблем — экономика (в стране рекордная восьмипроцентная инфляция — прим. «ВМ»), преступность, иммиграция, здравоохранение и право на аборт.

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