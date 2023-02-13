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FT: Украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
FT: Украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов
Фото: president.gov.ua

Украинские войска в настоящее время испытывают острый дефицит боеприпасов, так как количество применяемых снарядов опережает темпы изготовления новых. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя западной разведки.

По информации издания, украинские солдаты ежедневно совершают порядка пяти тысяч артиллерийских выстрелов. Как утверждается, такое количество боеприпасов в мирное время заказывает небольшая европейская страна на год.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что текущий конфликт на Украине сильно отражается на странах — членах альянса. Поставки вооружений приводят к истощению собственных запасов государств Запада, а их предприятия просто не успевают изготавливать новые снаряды, передает FT.

До этого агентство Reuters сообщило, что руководство Североатлантического альянса собирается попросить членов организации нарастить запасы вооружения, которые истощились из-за событий на Украине. По его информации, наращивать оборонное производство стало сложнее из-за общемирового дефицита полупроводников.

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