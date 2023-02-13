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Reuters: НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения

Никита Худяков
В мире
Reuters: НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения
Фото: flickr/nato

НАТО собирается попросить членов альянса нарастить запасы вооружения, которые истощились из-за событий на Украине. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило агентство Reuters.

По его информации, масштабы поставок вооружения на Украине истощили запасы многих стран, а наращивать оборонное производство стало сложнее из-за общемирового дефицита полупроводников и недостаточного количества высококвалифицированных работников.

— Если бы Европе пришлось воевать с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней, — приводит агентство слова одного из европейских дипломатов.

По его мнению, наибольший дефицит представляют собой ракеты HIMARS, 155-миллиметровые снаряды и системы ПВО. Он отметил, что, вероятнее всего, НАТО повысит для своих членов целевой уровень в плане запасов вооружения. На их пополнение может уйти много времени, передает агентство.

До этого сообщалось, что украинская армия готовится к наступлению и формирует для этого новые соединения под руководством НАТО.

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