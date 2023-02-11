РИА Новости: ВСУ формируют новые соединения для наступления под руководством НАТО

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Украинская армия готовится к наступлению и формирует для этого новые соединения под руководством НАТО. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 11 февраля.

Согласно источнику американской газеты Politico, для подготовки ВСУ к наступлению президент Украины Владимир Зеленский ужесточил наказание за дезертирство и отказ выполнять приказ. По мнению украинского лидера, таким образом дисциплина укрепится, а армия сможет избежать больших потерь.

Один из украинских офицеров сообщил, что солдаты могут спасти свою жизнь, только если покинут свои позиции. Также он добавил, что боевая готовность армии падает в случае отсутствия боеприпасов и ротации, передает РИА Новости.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии. Специалисты полагают, что глобальных изменений от поставок западного вооружения на Украину ожидать не стоит.