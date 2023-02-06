Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Поставки на убой»: военные эксперты рассказали, как новое оружие от НАТО повлияет на ход СВО

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Политика
«Поставки на убой»: военные эксперты рассказали, как новое оружие от НАТО повлияет на ход СВО
Фото: shutterstock

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.

Собеседники «ВМ» полагают, что глобальных изменений от поставок западного вооружения на Украину ожидать не стоит. Прежде всего это связано с его количеством.

— На ход СВО эти поставки не повлияют, — уверяет «ВМ» военный эксперт Владимир Литовкин. — Потому что это мизерные поставки по принципу «кормить собаку, чтоб не сдохла, но громко лаяла». Так что помешать нашему наступлению они не смогут.

В свою очередь полковник в отставке, кандидат военных наук, военный эксперт Виктор Литвиненко отмечает, что обычно дополнительная военная помощь со стороны может оказаться хорошей поддержкой для воюющей армии. Однако не в случае с Украиной.

— Какие-то изменения в боевых действиях, вероятно, будут, но не радикальные, — говорит специалист. — Но появление новых танков — «Абрамсов», «Леопардов» и «Челленджеров» — ни на что не повлияет.

По словам Литвиненко, ВС РФ имеют много средств, способных успешно вести борьбу с этими танками. Среди них ПТРК «Корнет», «Хризантема» и «Метис».

Кроме того, натовского оружия ВСУ недостаточно. Им необходимы специалисты, которые обучили бы этим оружием пользоваться.

— Специалистов на Украине уже нет, а поставлять своих — значит поставить их на убой. Делать этого страны НАТО не хотят, — полагает Литовкин.

В таком контексте возникает вопрос: «Зачем же страны Запада продолжают активно накачивать Украину оружием?»

— Главная задача США и НАТО — разорить Россию, а не победить ее на поле боя, поэтому они и делают все, чтобы СВО затянулась, — уверен Литовкин. — Цель поставок нового оружия символическая. Это такая демонстрация того, что они якобы выполняют свои обещания.

Напомним, 25 января после долгих «колебаний» США и Германия все же решились поставлять на Украину танки М1 Abrams и Leopard 2. Почти сразу после этого в Киеве заявили, что теперь ожидают поставок истребителей F-16 и ракет повышенной дальности. Издание Politico сообщило, что вопрос поставки боевых самолетов уже обсуждается.

Подробнее об оружии, которое НАТО собирается поставить на Украину в ближайшие месяцы, — в материале «ВМ».

Украина Оружие Спецоперации НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте