Politico: Страны Запада начали обсуждать возможные поставки истребителей на Украину

Фото: U. S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire

Страны Запада начали обсуждать возможную передачу Киеву истребителей, однако многие боятся эскалации конфликта. Об этом говорится в статье издания Politico.

По словам одного из дипломатов из северной европейской страны, поставки Украине истребителей станут следующим естественным шагом.

В статье также говорится, что дискуссия на тему отправки истребителей может быть более напряженной, нежели обсуждения поставок танков.

По мнению некоторых европейских чиновников, соответствующая инициатива может привести к эскалации ситуации.

— Истребители сегодня совершенно немыслимы, но мы можем обсудить это через две–три недели, — цитирует издание одного из политиков.

Недавно Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой и ряда других европейских армии. Его разработали в Германии в конце 1970-х годов. На данный момент самые распространенные модификации А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия 2А7+.