«Новый уровень противостояния»: что известно о танках Leopard 2, которые получит Украина

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Германия все же решилась поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое Leopard 2

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой и ряда других европейских армии. Его разработали в Германии в конце 1970-х годов. На данный момент самые распространенные модификации А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия 2А7+.

Немецкое правительство уже сообщило, что отправит на Украину 14 танков Leopard 2 A6. Однако вполне вероятно, что в распоряжении ВСУ окажутся и более ранние модели.

Характеристика «леопардов» разнятся в зависимости от моделей. Вот общие базовые данные:

120-миллиметровая пушка без автоматического заряжания;

экипаж — четыре человека (командир, водитель, наводчик и заряжающий);

масса — 65 тонн (столь большой вес может осложнить перемещение танка в зоне СВО, для сравнения масса основных российских танков — 45-46 тонн);

мощный двигатель (1500 л. с.) позволяет «леопарду» развивать скорость на дороге 70 км/ч., на пересеченной местности — 50 км/ч.

Главная особенность танка — проработанная «начинка». «Леопарды» оснащены хорошим тепловизором и прицельным оборудованием.

— В Leopard 2 мощная система управления огнем и мощная система наблюдения. Все отображается на компьютерах. В последних моделях даже есть панорамный прицел, — рассказывает «ВМ» военный эксперт Виктор Литовкин.

Чем «леопарды» уступают российским танкам

Leopard 2 проигрывает основным российским танкам (Т-72, Т-80, Т-90) по целому ряду характеристик.

— Прежде всего, «леопарды» уступают в огневой мощи: у них 120-миллиметровая пушка против 125-миллиметровых пушек, которые установлены на наших танках. Также немецкие машины, в отличие от российских, не оснащены автоматической системой заряжения. Из-за этого в них на одного члена экипажа больше, — поясняет Литовкин.

Кроме того, «леопарды» не имеют противотанковых реактивных снарядов, отмечает собеседник «ВМ». Такие снаряды есть у основных отечественных таков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в сравнении с Т-90 «леопарды» «существенно уступают в огневой мощи и бронезащите, включая ее активную составляющую».

Сколько «леопардов» поставят Украине

На данный момент точного числа немецких танков, которые могут оказаться в распоряжении ВСУ, нет. Однако важно понимать, что Leopard 2 стоит на вооружении многих европейских стран. Некоторые из них уже заявили о готовности отправить их на Украину.

Вот какие страны выступили с подобным заявлением:

Германия — 14 танков со складов Бундесвера и еще 139 танков от немецкого концерна Rheinmetall, производящего Leopard 2;

Испания — 40;

Польша — 14;

Нидерланды — 14;

Финляндия — 10;

Норвегия — 8.

Таким образом, только с учетом уже озвученной информации в распоряжении украинской армии может оказаться по меньшей мере 239 танков Leopard 2 разных модификаций.

Танк Leopard 2 А6 / Фото: 7th Army Training Command / CC BY 2.0

Как «леопарды» повлияют на ход СВО

Почти никак. По сути, поставка любого оружия ВСУ лишь отсрочивает их неизбежное поражение. Наиболее емко на этот счет высказался посол в США Анатолий Антонов:

— Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас, — сказал он.

Кроме того, ВСУ смогут использовать «леопарды» через многие месяцы. Их поставки на Украину, как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, стоит ожидать в течение трех месяцев. Но даже после того как танки окажутся в пункте назначения, ВСУ потребуется время, чтобы научится их применять.

— В России обучение танкистов занимает по меньшей мере полгода, — обращает внимание Литовкин. — А сколько на это потратит Украина — вопрос открытый.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что решение ФРГ о поставке танков противоречит заявлениям германских политиков и «переводит конфликт на новый уровень противостояния».