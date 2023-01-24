«Леопарды» не помогут: почему немцы не спешат направлять свои танки на Украину

Фото: Минобороны РФ

Ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, — это внутринатовская конкурентная борьба. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать. Однако поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу Украины. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин.

По словам эксперта, немецкие Leopard 2 считаются достаточно неплохими боевыми машинами. Однако, учитывая то обстоятельство, что им будут противостоять российские противотанковые снаряды, шансов уцелеть у них крайне мало.

— И немцы, осознавая то, что могут опозориться на весь мир своими Leopard 2 и их неспособностью выдержать российское оружие, не желают отправлять танки на Украину, — сказал эксперт. — Берлин изначально вообще требовал, чтобы американцы первыми направили свои «Абрамсы». Но в Вашингтоне не хотят рисковать, ведь если американское оружие будет превращено в прах российской армией, рекламный пузырь лопнет и им больше не удастся продвигать свою боевую технику на международный оружейный рынок. Вот и идет такая «обратная» внутринатовская борьба — кто будет поставщиком своих снарядов на Украину, а кто благополучно избежит этой участи.

Эксперт подчеркнул, что в этом противостоянии выиграют Соединенные Штаты.

— Но если эти «Леопарды» прибудут на Украину даже в огромном количестве, это вовсе никак не повлияет на исход специальной военной операции, — подчеркнул Литовкин. — Эти боевые машины будут уничтожены русскими противотанковыми снарядами. Более того, танк без прикрытия с воздуха — это бесполезная железная рухлядь. На Западе умеют читать сводки Министерства обороны РФ, где указано, что наша армия уже уничтожила около 7600 танков и иных бронированных целей с начала СВО. И ни США, ни Германия не желают, чтобы их орудие точно так же было сожжено российской армией. Именно по этой причине столько возни с этими немецкими снарядами.

Эксперт также обозначил нынешние цели США и НАТО по поводу дальнейших военных действий на территории Украины.

— Запад уже не стремится к тому, чтобы Киев одержал победу. Все понимают, что Украине даже с их помощью никогда не победить ракетно-ядерную державу. Теперь их цель иная — разорить Россию, чтобы она потеряла свои экономические, финансовые и людские ресурсы, — заключил спикер.

Накануне стало известно о том, что Польша запросила разрешение у Германии на передачу украинской армии танков Leopard 2. Соответствующее заявление во вторник, 24 января, сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. До этого канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин не поставляет Украине танки Leopard 2. По его словам, Североатлантический альянс хочет избежать прямого столкновения с РФ, а передача техники может ускорить этот процесс.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что из-за позиции Германии западные страны не смогли договориться о поставках танков на Украину. Тем не менее, добавил дипломат, всегда следует учитывать риски, отправляя новое оружие ВСУ.

«Леопард-2» — это немецкий основной танк. Первый прототип боевой машины был построен в 1972 году. Первый серийный танк Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года.

Боевая масса — 62 тонны, экипаж — четыре человека, длина корпуса — 770 сантиметров, длина с пушкой вперед — 967 сантиметров. Ширина корпуса составляет 370 сантиметров, а высота — 279, клиренс — 49 сантиметров.

Тип брони — противоснарядная комбинированная, тип двигателя — V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный жидкостного охлаждения. Мощность двигателя — 1500 «лошадей».