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Приметы и советы

Польша запросила у Германии разрешение на отправку Украине танков Leopard 2

Лейла Алиева
В мире
Польша запросила у Германии разрешение на отправку Украине танков Leopard 2
Фото: Pixabay

Польша запросила разрешение у Германии на передачу украинской армии танков Leopard 2. Об этом во вторник, 24 января, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

— Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину, — написал он в Twitter.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин не поставляет Украине танки Leopard 2. По его словам, Североатлантический альянс хочет избежать прямого столкновения с Россией, а передача техники может ускорить этот процесс.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что из-за позиции Германии западные страны не смогли договориться о поставках танков на Украину. Тем не менее, добавил дипломат, всегда следует учитывать риски, отправляя новое оружие ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.

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