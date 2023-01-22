Боррель обвинил Германию в задержке поставок танков на Украину

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Из-за позиции Германии западные страны не смогли договориться о поставках танков на Украину. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого вооружения, — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что Киеву необходимы танки, однако уклончивая позиция Берлина не позволяет прийти к единогласному решению. Тем не менее, добавил дипломат, всегда следует учитывать риски, отправляя новое оружие ВСУ: так, из-за подобного западные страны не хотели отправлять на Украину истребители.

Боррель также признал, что существует критика из-за того, что ЕС и Запад уделяют больше времени вопросам поставок оружия Украине, чем дипломатии и диалогу с Россией, передает испанская газета El Diario.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому Германия не спешит передавать ВСУ танки Leopard 2.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.