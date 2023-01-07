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«Еще немного и они там трухнут»: почему поставки нового оружия от США и стран НАТО не помогут Украине

Рафаэль Залян

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Политика
Какое оружие Запад планирует поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит Россия
Фото: Минобороны РФ

США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Какую технику планируют поставить

  • США — зенитные ракеты Sea Sparrow и боевые машины пехоты (БМП) Bradley;
  • Германия — БМП Marder;
  • Франция — колесные танки AMX-10 RC.

— Более того, Вашингтон намерен поделиться с украинцами еще одним зенитным ракетным комплексом «Пэтриот», — сообщил Дандыкин.

Британцы еще не озвучили, какой именно техникой помогут Киеву, но соответствующие цели у них имеются, отметил собеседник «ВМ».

Что это за оружие

Американские Sea Sparrow — это управляемые ракеты класса «корабль — воздух». «Пэтриот» — средство противовоздушной обороны, которое, по мнению специалиста, является абсолютно неповоротливым комплексом и не способным защитить ни один населенный пункт.

— А учитывая дороговизну одной ракеты этого комплекса (около двух миллионов долларов США) и малоэффективность, запас этого оружия быстро будет израсходован, — считает эксперт.

Французские колесные танки, так называемые 105-мм пушки Шнедера, — это своего рода гибрид танка и боевой машины, пояснил Дандыкин.

Все эти поставки, по словам эксперта, означают, что Запад готовит Украину к наступательным целям, а не оборонительным, как любят утверждать в Киеве.

Чем ответит Россия

Специалист рассказал, что противопоставить новым боевым западным машинам Россия может целый арсенал военной техники, которая способна уничтожить любые атаки противников:

  • танки Т-90 и «Мста-С»;
  • разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник»;
  • в ход пойдут также «Искандер», «Смерч», «Ураган», «Торнадо» и иные реактивные устройства.

— Кроме того, мы применяем ударные беспилотники, позволяющие применять средства поражения большой дальности без захода их носителя в зону действия ПВО противника, то «Пэтриоты» и Sea Sparrow, которые активно отправляют на Украину, никак особо не повлияют на ход военных действий, — подчеркнул эксперт.

Почему поставки не помогут Киеву

По словам военного эксперта, боезапас Украины сейчас на грани истощения.

— Поскольку приходится стрелять по ракетам и беспилотникам, а поставки именно советских ракет, которые эффективны в подобной схватке и были в запасе в разных регионах страны, больше не осуществляются, — объяснил Дандыкин.

Он добавил, что многие иностранные комплексы, направленные из США и Европы, приходится переоборудовать под украинскую армию, а на это нужно время, которого нет.

— Сейчас и без того у украинцев патовая ситуация, а особенно на Донецком направлении. Еще немного и они там трухнут, — заявил эксперт.

Тем не менее он отметил, что уже сейчас в пригородах Киева натовские войска готовят украинцев к весеннему наступлению.

Это означает, что РФ с особым азартом и активностью должна применять свои противотанковые и противоракетные устройства, чтобы украинские войска не могли продвинуться и на сантиметр вперед в зонах боевых действий, заключил Дандыкин.

Украина Техника Спецоперации НАТО
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