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«Наступление продолжится»: военные эксперты назвали сценарии развития СВО в 2023 году

Илья Ашуров

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Политика
«Наступление продолжится»: военные эксперты назвали сценарии развития СВО в 2023 году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская военная операция на Украине продолжится до достижения всех поставленных целей. Президент России Владимир Путин заявил, что это «длительный процесс». «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году.

Военный эксперт Владимир Литовкин:

— Большей частью действия российской армии будут носить наступательный характер. Она значительно усилилась подошедшими резервами и мобилизованными. Думаю, что основные направления наступления будут развиваться в сторону Одессы, Николаева, Харькова и Днепропетровска.

Задачи по-прежнему неизменны. Полностью очистить земли Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей от бандеровских войск.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин:

— В 2023 году произойдет эскалация международной напряженности. Военные конфликты могут возникнуть не только на Украине, но и в других регионах. В частности, в Балтике и Средней Азии.

Что касается конфликта на Украине, то сейчас соотношение сил там примерно напоминает весы. На одной чаше — российская армия, которая ежедневно усиливается людьми, качеством управления и подготовки личного состава, количеством вооружений и военной техники. Причем это пополнение идет довольно быстро.

На другой — украинская сторона. Эта чаша весов все время «худеет». У ВСУ практически иссякли людские ресурсы. Их боеспособные резервы могут быть использованы только в оперативных локальных операциях в рамках одного–двух наступлений. Кроме того, у них на исходе запасы зарубежного оружия.

Военный эксперт Алексей Леонков:

— Планы проведения зимне-весенней кампании никто не раскроет. Прогнозы часто не сбываются, есть множество факторов, которые на это влияют. Единственное, что можно сказать: в наступающем году мы будем наступать.

А вот как и где — это прерогатива начальника Генштаба.

Президент Владимир Путин объявил о проведении СВО 24 февраля 2022 года. Основные цели спецоперации — помощь Донбассу, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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