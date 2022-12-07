Путин: Спецоперация на Украине может стать длительным процессом

Фото: Администрация президента РФ

Специальная военная операция на Украине может стать длительным процессом. Об этом в среду, 7 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Что касается длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, — сказал глава государства.

Лидер отметил, что почти за год спецоперации России удалось достичь весьма значимых успехов, в частности провести референдумы по присоединению новых регионов. Благодаря этому Азовское море стало внутренним морем России, передает слова Путина сайт Кремля.

Кроме того, в процессе встречи Путин заявил об отсутствии необходимости проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Он добавил, что из всех 300 тысяч мобилизованных россиян 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации.

30 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что армии необходимо применять создаваемые перспективные системы вооружения в рамках спецоперации на Украине.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, в чем преимущество модернизированных российских РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.