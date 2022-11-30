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Шойгу предложил использовать в рамках спецоперации перспективные вооружения

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу предложил использовать в рамках спецоперации перспективные вооружения
Фото: Минобороны РФ

Российской армии необходимо применять создаваемые перспективные системы вооружения в рамках военной спецоперации на Украине. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

— Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции, — цитирует главу военного ведомства Telegram-канал Минобороны России.

В четверг, 24 ноября, глава военного ведомства провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, где они обсудили текущую ситуацию на севере Сирии и отдельные вопросы зерновой сделки. В частности, речь идет об аспектах продолжения реализации «Черноморской инициативы».

«Вечерняя Москва» решила выяснить, в чем преимущество модернизированных российских РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.

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