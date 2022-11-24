Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции по вопросу зерновой сделки

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, где они обсудили ситуацию в Сирии и отдельные вопросы зерновой сделки. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства в четверг, 24 ноября.

— По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, — говорится в сообщении.

В процессе диалога министры обсудили текущую ситуацию на севере Сирии, а также отдельные вопросы по зерновой сделке. В частности, речь идет об аспектах продолжения реализации «Черноморской инициативы», передает Telegram-канал «Минобороны России».

17 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка, действие которой истекало 19 ноября, будет продлена еще на 120 дней. При этом гарантами выполнения сделки по-прежнему остались ООН и Турция. Позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил данное заявление.

«Вечерняя Москва» разобралась, в чем смысл этого соглашения, кто может его сорвать и кому оно поможет. Так, решение о сделке было принято на фоне осложнения экспорта зерна из России и c Украины на мировые рынки после 24 февраля.