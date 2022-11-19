Зерновая сделка продлена еще на 120 дней. В чем смысл соглашения и кто может его сорвать

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Зерновая сделка с участием России продлена еще на четыре месяца. В чем смысл этого соглашения, кто может его сорвать и кому оно поможет — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое зерновая сделка

После 24 февраля экспорт зерна из России и Украины на мировые рынки осложнился. Украинское зерно оказалось заблокированным в трех черноморских портах на юге страны, торговле российским препятствовали западные санкции.

На фоне этого цены на продовольствие в мире подскочили, а бедные страны, зависящие от поставок из двух стран, и вовсе оказались на грани гуманитарной катастрофы. Чтобы решить проблему, Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля так называемую зерновую сделку. В ней два пункта:

создание морских коридоров для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного;

отмена препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

В конце октября, после украинской атаки на Севастополь, Россия ненадолго вышла из сделки. Однако 2 ноября возобновила свое участие в ней, получив от Киева обещание, что морской гуманитарный коридор не будет использоваться в военных целях.

Срок заключенного летом соглашения истек 19 ноября. Но оно было автоматически продлено, как отметили в МИД РФ, «ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон».

Поможет ли сделка бедным странам

В 2021 году Россия и Украина обеспечили почти треть мировых поставок пшеницы — 18 и 10 процентов соответственно. Значительно влияние стран и по другим продовольственным позициям (ячмень, кукуруза, подсолнечник). Таким образом, «на бумаге» зерновая сделка должна улучшить ситуацию на глобальных рынках и помочь беднейшим странам.

Однако в реальности это не совсем так. Еще в октябре в Минсельхозе отметили, что зерновая сделка не помогла нуждающимся государствам, потому что корабли с продовольствием отправляются из украинских портов отнюдь не к ним, а в богатые страны. На эту же проблему в начале ноября обратил внимание президент России Владимир Путин. По его словам, в адрес беднейших стран поступило всего 4 процента зерна.

— Все остальное в основном, 46 процентов, ушло в страны Европейского союза, — сказал глава государства.

Кто может сорвать сделку

Сделка уже однажды срывалась. 30 октября ВСУ использовали морской гуманитарный коридор для атаки на Севастополь. После этого Россия ненадолго вышла из соглашения. Впоследствии власти Украины заверили российскую сторону, что подобное не повторится, и сделка была возобновлена.

В данный момент рассуждать о том, как долго продержится заключенное соглашение, трудно. Однако можно задаться вопросом: кому выгоден его срыв?

В беседе с «ВМ» политолог Аслан Рубаев высказал мнение, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

— Усугубление положения зерновой сделки несет определенную цель со стороны США. Таким образом они хотят показать, что Россия нарушает договоренности, — пояснил Рубаев.

Он также добавил, что срыв зерновой сделки позволит Соединенным Штатам создать в мире сложную кризисную ситуацию, которая является преимуществом для страны.