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Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Георгий Соланович
В мире
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней
Фото: Администрация президента РФ

Участники зерновой сделки приняли решение продлить соглашение на 120 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 17 ноября.

— В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной, — написал Эрдоган в Twitter.

До этого о продлении соглашения сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, гарантами выполнения сделки по-прежнему остались ООН и Турция.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности относительно зерновой сделки. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

Рубаев также добавил, что Украина сегодня не принимает самостоятельных решений, а является инструментом в руках Соединенных Штатов.

Сельское хозяйство сделка Реджеп Тайип Эрдоган
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