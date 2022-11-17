Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Фото: Администрация президента РФ

Участники зерновой сделки приняли решение продлить соглашение на 120 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 17 ноября.

— В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной, — написал Эрдоган в Twitter.

До этого о продлении соглашения сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, гарантами выполнения сделки по-прежнему остались ООН и Турция.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности относительно зерновой сделки. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

Рубаев также добавил, что Украина сегодня не принимает самостоятельных решений, а является инструментом в руках Соединенных Штатов.