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Приметы и советы

В Киеве заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Лейла Алиева
В мире
В Киеве заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней
Фото: Unsplash

Зерновая сделка, которая истекает 19 ноября, будет продлена еще на 120 дней. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

— Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море. Продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле, — отметил он.

При этом, по словам Кубракова, гарантами выполнения сделки по-прежнему остались ООН и Турция, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что зерновая сделка может стать бессрочной. Он предложил расширить инициативу по экспорту зерна на другие порты страны, в частности, Николаев и Ольвию.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности по зерновой сделке. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

Рубаев также добавил, что Украина сегодня не принимает самостоятельных решений, а является инструментом в руках Соединенных Штатов.

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