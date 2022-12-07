Путин оценил необходимость новой волны мобилизации

Фото: Администрация президента РФ

В сложившейся ситуации разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Об этом в среду, 7 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой, — заявил он.

Путин добавил, что из всех 300 тысяч мобилизованных россиян 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации. Кроме того, 77 из 150 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, передает сайт Кремля.

До этого распространялись слухи о повторной мобилизации населения, однако в Кремле такую информацию опровергли. Официальный представитель Кремля опроверг сведения, которые были опубликованы в онлайн-издании «Правда.ру». В материале утверждалось, что до конца года российский лидер сделает обращение, в котором объявит о мобилизации не только военных, но и экономики.