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В Кремле опровергли слухи о планах Путина объявить мобилизацию всей страны

Анастасия Колоскова
Общество
В Кремле опровергли слухи о планах Путина объявить мобилизацию всей страны
Фото: Администрация президента РФ

Информация о том, что президент России Владимир Путин якобы в ближайшем будущем объявит мобилизацию всей страны, не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля опроверг сведения, которые были опубликованы в онлайн-издании «Правда.ру». В материале утверждалось, что до конца года российский лидер сделает обращение, в котором объявит о мобилизации не только военных, но и экономики, а также о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех граждан страны, передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Он добавил, что Кремль известит, как только точные сроки оглашения послания станут известны.

Накануне стало известно, что Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, отметили в Кремле.

Дмитрий Песков Мобилизация Владимир Путин
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