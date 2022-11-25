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Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

Анастасия Колоскова
Общество
Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль известит, как только точные сроки оглашения послания станут известны.

В середине ноября Песков сообщал, что оглашение послания главы государства Федеральному собранию планируется до конца года.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что в планы российского президента пока не входит отдельная встреча с военными. Он добавил, что сообщит, если президент примет такое решение.

Накануне стало известно, что Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, отметили в Кремле.

На встрече с главой государства будут присутствовать матери российских солдат, которые либо находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку.

Дмитрий Песков Владимир Путин послание
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