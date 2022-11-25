Песков сообщил, что Путин пока не планирует отдельной встречи с военнослужащими

Фото: Администрация президента РФ

В планы российского президента Владимира Путина пока не входит отдельная встреча с военными. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Пока нет, — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о том, планирует ли российский лидер встретиться с военнослужащими. Он добавил, что сообщил, если президент примет такое решение, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, отметили в Кремле.

На встрече с главой государства будут присутствовать матери российских солдат, которые либо находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер планирует встречу с россиянами, чтобы обсудить поддержку мобилизованных граждан. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что точная дата проведения встречи будет известна позже.