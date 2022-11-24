Путин встретится с матерями участников спецоперации в пятницу

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции, — говорится в сообщении.

На встрече с президентом будут присутствовать матери российских солдат, которые либо находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку, говорится на сайте Кремля.

В понедельник, 14 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер планирует встречу с россиянами, чтобы обсудить поддержку мобилизованных граждан. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что точная дата проведения встречи будет известна позже.

В понедельник, 7 ноября, президент призвал чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам. По его словам, оказывать поддержку нужно всем военнослужащим, вне зависимости от их местоположения.