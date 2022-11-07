Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам, где бы они ни находились — в зоне боевых действий или на полигоне. Об этом глава государства заявил в понедельник, 7 ноября.

— Внимание нужно проявлять ко всем, где бы они ни находились, — подчеркнул президент на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Путин также рассказал, что уже 50 тысяч мобилизованных россиян принимают участие в боевых действиях. А всего в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных.

4 ноября Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных россиян достигло отметки в 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. По его словам, количество добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается.

В конце октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлены призыв граждан, а также подготовка и выдача повесток для явки в военкоматы.