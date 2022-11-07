Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных

Фото: Администрация президента РФ

Около 80 тысяч россиян, призванных в ходе частичной мобилизации, сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили президент РФ Владимир Путин.

— Находится до 80 тысяч человек в зоне проведения СВО. Остальные все — на полигонах, — заявил он.

По словам главы государства, из них 50 тысяч мобилизованных россиян уже принимают участие в боевых действиях, передает официальный сайт Кремля.

31 октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлены призыв граждан, а также подготовка и выдача повесток для явки в военкоматы.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

4 ноября Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных россиян достигло отметки в 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. По его словам, количество добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается.