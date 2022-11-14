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В Кремле назвали сроки оглашения послания президента Федеральному собранию

Араз Салехов
Политика
В Кремле назвали сроки оглашения послания президента Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется до конца года, но точная дата еще неизвестна. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока до конца года планируем (оглашение послания — прим. «ВМ»), — цитирует его ТАСС.

Помимо этого, официальный представитель Кремля сообщил, что Путин планирует провести встречу с россиянами, призванными в рамках частичной мобилизации. По его словам, дата мероприятия и подробности будут сообщены позже.

В четверг, 10 ноября, журналисты РБК заявили, что в Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По информации источников издания, в Кремле стали готовить послание российского лидера еще несколько дней назад. Однако в настоящее время остается неизвестным, когда глава государства огласит его.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время не может комментировать этот вопрос. По его словам, даты оглашения послания и прямой линии будут напрямую зависеть от графика Путина.

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