РБК: Кремль начал готовить послание Путина Федеральному собранию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Такой информацией поделились журналисты РБК со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.

По информации источников издания, в Кремле стали готовить послание российского лидера еще несколько дней назад. Однако в настоящее время остается неизвестным, когда глава государства огласит его.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время не может комментировать этот вопрос. По его словам, даты оглашения послания и прямой линии будут напрямую зависеть от графика Путина.

Официальный представитель Кремля также пообещал РБК, что поделится деталями мероприятия дополнительно позже.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению традиционных духовных ценностей. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале правовой информации в минувшую среду, 9 ноября. Согласно этому документу, правительство должно сохранять нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение россиян, передаваемые от поколения к поколению.