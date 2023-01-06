«Выкрутили руки Шольцу»: что кроется за заявлением Байдена о ключевом этапе в конфликте на Украине

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Американский президент Джо Байден использует украинский кризис, чтобы прибавить себе политических очков на выборах. В очередной раз говоря о переломном моменте в ситуации на Украине, Байден на самом деле ничего конкретно не подразумевает. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Ранее Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе. Он подчеркнул, что западные страны должны делать все возможное для оказания поддержки Киеву. По словам американского президента, у него состоялось «продолжительное обсуждение» данной проблемы с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По мнению эксперта, лидер США постоянно подчеркивает необходимость победы Украины в конфликте.

— Сегодня было сделано заявление о поставках новых вооружений на Украину, в том числе боевых машин пехоты Bradley, которые они называют «истребителями танков». Видимо, будут и новые ракеты. Байден снова подтвердил, что цель США — обеспечить победу Украины, — отметил собеседник «ВМ».

Политолог подчеркнул, что американцы явно убеждены в том, что Украина побеждает. Даже рождественское перемирие, которое объявила Россия, Байден назвал «глотком кислорода для российских войск».

Однако не только американцы говорят о необходимости победы украинцев, уточнил политолог.

— Генсек НАТО Столтенберг еще перед Новым годом твердил о необходимости не допустить победы России. Он еще произнес знаменитую фразу о том, что, чем больше оружия поставляется на Украину, тем ближе мир. Думаю, он не сам это говорит. Это явно согласовано с американцами, — уверен Светов.

По словам политолога, Байден в феврале готовится объявить о своем выдвижении на второй срок. Ему нужно предъявлять себя обществу как успешного политика — с этой целью используется, в том числе, и украинский кризис.

США и союзники продолжат поставлять оружие на Украину, уверен политолог.

— Какого-то критически важного этапа в конфликте сейчас нет. США гонят оружие на Украину постоянно, независимо от этапов. Вчера они выкрутили руки немецкому канцлеру Шольцу. Тот объявил, что они снова поставят оружие на Украину. Судя по всему, интенсификация поставок на Украину будет продолжена, — заключил эксперт.