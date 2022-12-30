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«Столтенберг бредит победой»: чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине

Игорь Синельников

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В мире
«Столтенберг бредит победой»: чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине
Фото: depositphotos

Говоря о том, что поставки оружия помогают достичь мира на Украине, западные политики на самом деле подразумевают совершенно другую цель. Победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, заявления генсека НАТО Столтенберга о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.

— Столтенберг по-прежнему бредит победой над Россией. Весь этот год он твердит, что нельзя допустить поражения Украины, и уговаривает заниматься поставками вооружений. Я думаю, его подбодрило то, что Байден подписал закон о бюджете на следующий финансовый год, из которого 45 миллиардов долларов выделяется на поддержку Украины и европейских союзников в области обороны, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, идея принуждения России к миру на условиях Украины будет активно обсуждаться на «саммите мира» в конце февраля, который запланирован на площадке ООН. Кроме того, будут озвучены и предложения Зеленского, которые тот высказывал в ходе саммита на Бали и во время выступления перед Конгрессом в США.

Россия будет игнорировать подобные саммиты, уверен Светов.

— Для Запада сейчас актуальна позиция, что мир на Украине может наступить только на условиях Украины. Это позиция и США, и НАТО, и ЕС. А наша позиция, цитируя Лаврова, примерно такая: если они не хотят мирным путем принимать наши предложения, которые мы озвучивали в начале спецоперации, то эту задачу решит российская армия, — заметил эксперт.

По мнению политолога, в данный момент США не готовы свернуть поставки оружия, так как Байден уже подписал закон о бюджете на следующий финансовый год. До 30 сентября следующего года новый состав Конгресса может только усилить контроль за расходованием этих средств. После этого времени какие-то изменения возможны, так как 2024-й в Америке будет годом выборов, уточнил собеседник «ВМ».

Продолжая поставки оружия, Запад надеется не на скорое достижение мира, а на ухудшение положения России, уверен Светов.

— Главная задача западного оружия состоит в том, что Россия должна быть ослаблена после этого конфликта. России продемонстрируют, что она не может вести самостоятельную политику, а может делать только то, что разрешают американцы и НАТО, — резюмировал политолог.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия кратчайшим путем к достижению мира между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

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