Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся «в критически важной точке»
Боевые действия на территории Украины находятся на критически важном этапе, западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил в четверг, 5 января, президент США Джо Байден.
На заседании своего кабинета американский лидер назвал «критически важной» точку, в которой находится конфликт на Украине. Его высказывания привел пресс-пул Белого дома.
По словам президента Соединенных Штатов, несколькими часами ранее у него состоялось «продолжительное обсуждение» украинской проблематики с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Также стороны обсудили взаимодействие в рамках «западных альянсов в Европе», пишет ТАСС.
По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Помимо этого, власти Соединенных Штатов и Германии намерены направить специалистов, которые займутся обучением украинских войск по использованию выделенных вооружений