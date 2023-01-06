Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся «в критически важной точке»

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Боевые действия на территории Украины находятся на критически важном этапе, западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил в четверг, 5 января, президент США Джо Байден.

На заседании своего кабинета американский лидер назвал «критически важной» точку, в которой находится конфликт на Украине. Его высказывания привел пресс-пул Белого дома.

По словам президента Соединенных Штатов, несколькими часами ранее у него состоялось «продолжительное обсуждение» украинской проблематики с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Также стороны обсудили взаимодействие в рамках «западных альянсов в Европе», пишет ТАСС.

По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Помимо этого, власти Соединенных Штатов и Германии намерены направить специалистов, которые займутся обучением украинских войск по использованию выделенных вооружений