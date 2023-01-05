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Белый дом раскрыл детали поставок оружия Украине от США и Германии

Александр Афонин

Сюжет: 

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В мире
Белый дом раскрыл детали поставок оружия Украине от США и Германии
Фото: whitehouse

В очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в пресс-службе Белого дома о итогам телефонных переговоров лидеров обеих стран.

— В этой связи США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить боевые машины пехоты Marder... Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ПВО Patriot Украине, — говорится в сообщении.

Помимо этого, власти Соединенных Штатов и Германии намерены направить специалистов, которые займутся обучением украинских войск по использованию выделенных вооружений, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что слова политиков стран Запада о помощи поставок вооружений в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель. Как считает эксперт, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

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