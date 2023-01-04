Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Макрон пообещал Зеленскому поставить Украине бронемашины AMX-10RC

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон пообещал Зеленскому поставить Украине бронемашины AMX-10RC
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом в среду, 4 января, со ссылкой на Елисейский дворец сообщает агентство Франс Пресс.

AMX-10RC — это французский тяжелый бронеавтомобиль. Он часто классифицируется как колесный танк. Передачей таких боевых машин Макрон надеется усилить военную мощь украинской армии, передает агентство.

Поставляемое Украине вооружение из-за границы, в том числе Javelin, продают на черном рынке. Об этом сообщил 14 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, это оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны. Политик отметил, что у него нет информации о том, куда дальше идет вооружение.

В США высказали мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон не смог договориться с Байденом о поставках более мощного наступательного оружия. Аналитики отметили, что позиции президентов Украины и США в этом вопросе значительно отличаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, продолжит ли Америка поставки оружия для украинской армии и не опасаются ли в США эскалации конфликта из-за этого.

Украина Оружие Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте