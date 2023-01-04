Макрон пообещал Зеленскому поставить Украине бронемашины AMX-10RC

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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом в среду, 4 января, со ссылкой на Елисейский дворец сообщает агентство Франс Пресс.

AMX-10RC — это французский тяжелый бронеавтомобиль. Он часто классифицируется как колесный танк. Передачей таких боевых машин Макрон надеется усилить военную мощь украинской армии, передает агентство.

Поставляемое Украине вооружение из-за границы, в том числе Javelin, продают на черном рынке. Об этом сообщил 14 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, это оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны. Политик отметил, что у него нет информации о том, куда дальше идет вооружение.

В США высказали мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон не смог договориться с Байденом о поставках более мощного наступательного оружия. Аналитики отметили, что позиции президентов Украины и США в этом вопросе значительно отличаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, продолжит ли Америка поставки оружия для украинской армии и не опасаются ли в США эскалации конфликта из-за этого.