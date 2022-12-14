Пушилин назвал Украину одним из главных в мире поставщиков оружия на черном рынке

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Поставляемое Украине вооружение из-за границы, в том числе Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку. Об этом сообщил в среду, 14 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин.

— Не встречал в последнее время чего-то нового. Но то вооружение, которое поступает на Украину, легко можно купить. Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно приобрести то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран, — отметил он.

По его словам, это оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны. Пушилин добавил, что куда дальше идет вооружение, у него нет информации.

— Что касается реакции на это западных стран, в частности США, то мы видели сейчас. Я считаю, что это из-за политической конкуренции, это и заявления Республиканской партии о необходимости проведения аудита, то есть поставляемой помощи на Украину. То есть одним из подтекстов является как раз использование, перепродажа данной техники со стороны киевского режима в другие страны, — подчеркнул он.

Глава ДНР заявил, что оружие, поставляемое Киеву, попадает в руки террористов и преступников.

— То есть по сути сейчас США, Германия, Франция являются спонсорами террористов, — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Поставки вооружений Украине будут прекращены с началом мирных переговоров. Об этом 13 декабря сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. При этом он добавил, что «ни одна из сторон не хочет вести переговоры».

У украинской армии истощаются запасы боеприпасов и запчастей для систем противовоздушной обороны С-300 и зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом сообщило издание Financial Times. Отмечается, что найти дополнительные доступные запасы на мировом рынке оказалось сложно.