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Поставки вооружений Украине будут прекращены с началом мирных переговоров. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

— Рано или поздно военная помощь должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры, — пояснил он.

При этом глава военного ведомства добавил, что «ни одна из сторон не хочет вести переговоры». Министр считает, что для разрешения конфликта необходима «авторитетная фигура», которая позволит вести переговоры. Крозетто также выразил надежду, что роль посредника в этой ситуации сыграет Европейский союз, сообщает ТАСС.

В начале декабря около десяти тысяч жителей Италии вышли на митинг против военной поддержки украинских властей в Риме по призыву ряда национальных профсоюзов. Главным лозунгом протестной акции стал «Опустите оружие, поднимите зарплаты!». Сотрудники из разных сфер со всей страны приехали в итальянскую столицу, чтобы выразить недовольство действиями властей.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, на какой исход СВО рассчитывали европейские политики. По его словам, западные политики были уверены в быстрой победе России и поражении Украины.