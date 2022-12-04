Тысячи человек вышли на митинг в Риме против поддержки Украины властями Италии

Фото: Unsplash

Около десяти тысяч жителей Италии в субботу, 3 декабря, вышли на митинг против военной поддержки украинских властей в Риме по призыву ряда национальных профсоюзов.

Главным лозунгом протестной акции стал: «Опустите оружие, поднимите зарплаты!». Сотрудники из разных сфер со всей страны приехали в итальянскую столицу, чтобы выразить недовольство действиями властей.

Руководитель одного из профсоюзов Эдуардо Сордже заметил, что Италия «участвует в войне» посредством продолжающихся поставок вооружений Киеву. При этом социальные издержки продолжают перекладываться на плечи трудящихся, тогда как военные расходы только растут, пишет РИА Новости.

За день до этого на Апеннинах по инициативе вышеуказанных профсоюзов состоялась общенациональная забастовка сотрудников транспортной сферы и некоторых категорий государственных служащих.

Накануне журналист Федерико Рампини в материале итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что принятые странами Запада антироссийские санкции не привели к изоляции Кремля.