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«Спектр очень широкий»: эксперт рассказал, наемники из каких стран приезжают на Украину

Игорь Синельников
Георгий Соланович

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«Спектр очень широкий»: эксперт рассказал, наемники из каких стран приезжают на Украину
Фото: depositphotos

На Украину приезжают наемники из самых разных государств. Об этом рассказал «Вечерней Москве» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

— Что касается наемников, то спектр стран очень широкий: и Ближний Восток, и Латинская Америка, и Европа. Основная часть идет из Польши, в США и Великобритании тоже все хорошо организовано, это видно по количеству потерь. Даже из Южной Кореи и Африки приезжают, — рассказал эксперт.

Он отметил, что официально Запад наличие наемников на Украине не признает и объясняет присутствие на фронте иностранных вооруженных формирований тем, что они добровольцы и имеют право принимать участие в конфликте по своему усмотрению.

Кошкин также рассказал, насколько боеспособна Украина без помощи НАТО.

1 декабря Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у города Славянска в Донецкой народной республике. Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали 85 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также военную технику и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

3 декабря стало известно, что подконтрольный НАТО польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область.

Украина наемники НАТО
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