Российская армия поразила три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у города Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали 85 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также военную технику и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

Конашенков также добавил, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника возле населенных пунктов Чернопоповки и Житловки в Луганской народной республике (ЛНР). Также они смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха», передает Telegram-канал оборонного ведомства.

До этого стало известно, что российской армии удалось полностью освободить населенный пункт Андреевка в ДНР.

Также украинская армия сделала неудачную попытку наступления на населенный пункт Куземовка в ЛНР. В результате ВС РФ ликвидировала свыше 60 бойцов ВСУ, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.