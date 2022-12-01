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Российская армия поразила три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российская армия поразила три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у города Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали 85 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также военную технику и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

Конашенков также добавил, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника возле населенных пунктов Чернопоповки и Житловки в Луганской народной республике (ЛНР). Также они смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха», передает Telegram-канал оборонного ведомства.

До этого стало известно, что российской армии удалось полностью освободить населенный пункт Андреевка в ДНР.

Также украинская армия сделала неудачную попытку наступления на населенный пункт Куземовка в ЛНР. В результате ВС РФ ликвидировала свыше 60 бойцов ВСУ, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

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