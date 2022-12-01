Минобороны сообщило о полном освобождении Андреевки в ДНР

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Российским военным удалось полностью освободить населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 1 декабря.

— На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин, — говорится в сообщении.

Также украинская армия сделала неудачную попытку наступления на населенный пункт Куземовка в ЛНР. В результате ВС РФ ликвидировала свыше 60 бойцов ВСУ, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В этот же день стало известно, что украинские военные начали перебрасывать элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления. Причиной этому стала угроза прорыва линии обороны украинских вооруженных формирований, а также неудачная попытка штурма позиций российских войск.