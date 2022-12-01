Офицер ЛНР сообщил о переброске элитных бригад ВСУ на два направления

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные начали перебрасывать элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления из-за опасений прорыва своей линии обороны. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в четверг, 1 декабря.

— Успехи союзных войск на Краснолиманском и Купянском направлениях заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада — прим. «ВМ»), — рассказал он.

Такое решение объясняется тем, что существует угроза прорыва линии обороны украинских вооруженных формирований, а также неудачной попытки штурма позиций российских войск, передает ТАСС.

В этот же день появились кадры штурма позиций украинской армии российскими военными на Угледарском направлении. На видео показан сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшихся солдат вооруженных формирований Украины. Оператор БПЛА разведчиков сбрасывает боеприпас точно в окоп.