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Минобороны сообщило об освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны сообщило об освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР
Фото: depositphotos

Российским войскам удалось полностью освободить от украинской армии населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой народной республике. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, — заявил он.

По словам Конашенкова, российские бойцы уничтожили в ходе боев за эти населенные пункты до 50 украинских солдат. Также ВСУ в ходе боев потеряли четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, передает слова генерал-лейтенанта Telegram-канал «Минобороны России».

Недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара.

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